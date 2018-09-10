«Почта России» повезет посылки из Китая новым маршрутом

Москва, , 14:03 — REGNUM Для сокращения сроков доставки из Китая не регистрируемых почтовых отправлений «Почта России» открыла новый транспортный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что посылки, которые не нуждаются в регистрации и вручаются адресату без расписки, будут ежедневно доставляться морем из Гонконга во Владивосток, а затем направляться в места международного почтового обмена как в столице Приморья, так и в Новосибирске, Екатеринбурге и Москве.

Согласно уточнению ведомства, организация нового маршрута доставки связана с серьезным увеличением трафика отправлений из интернет-магазинов КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом услуг «Почты России» жители РФ смогут пользоваться без предъявления удостоверяющих личность документов — достаточно будет предъявить в отделении электронную подпись.

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