Омбудсмен о дресс-коде пермской гимназии — «Дискриминация в чистом виде»

Пермь, , 15:32 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков заявил, что отстранение от уроков за цвет волос — это дискриминация, а устав школы не может противоречить закону об образовании. Омбудсмен на официальном сайте прокомментировал инцидент, который произошел в гимназии №4 Перми, когда ученицу 10 класса отстранили от занятий из-за внешнего вида, а именно цвета волос.

«Отстранить ребенка от занятий по причине цвета волос — это дискриминация в чистом виде. Это то же самое, что ребёнок пришёл без формы или без сменной обуви — внешний вид не повод отстранять от уроков», — подчеркнул Миков.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что случай в пермской гимназии — это «однозначно нарушение права ребенка на образование».

«Можно было записать замечание в дневник, вызвать родителей для беседы, если нарушены правила в отношении внешнего вида учащихся, установленные в школе локальными актами и уставом. Но не отстранять от занятий», — считает омбудсмен.

Павел Миков также говорит о недопустимости подобных решений. Исключением в издании локальных актов об отстранении учеников от занятий могут стать случаи, когда состояние школьника несет угрозу жизни и здоровью других учащихся, например, инфекционное заболевание.

В свою очередь городской департамент образования считает, что школа как самостоятельное юридическое лицо издает внутренние нормативные акты, в том числе о правилах распорядка для учеников и требованиях к внешнему виду. При этом руководство образовательного учреждения не имеет оснований ограничивать право ребенка на доступность образования. В конкретном случае вопроса об отчислении ребенка из школы не стоит.

Утром 10 сентября мать гимназистки Надежда Агишева на своей странице в соцсети сообщила, что ее дочь в школу пропустили, но деактивировали школьную карту.

«Надеюсь, что ученики, родители и администрация школы найдут конструктивный выход из этой ситуации. Если переговоры зайдут в тупик, готова подключиться», — заявила омбудсмен Светлана Денисова и добавила, что сегодня, 10 сентября, учениц допустили к занятиям.

Между тем обсуждение дресс-кода в образовательных учреждениях набирает обороты. В начале учебного года не только в Перми, но и в других российских городах прошли проверки внешнего вида учеников.

Примечательно, что требования к внешнему виду утверждались с учетом мнения родительского комитета. По словам Надежды Агишевой, в требованиях содержится много интересного:

«Я не знаю, как может повлиять на «возникновение у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками» или какие социальные и религиозные различия поможет устранить выполнение следующих требований: белые банты (для девочек 1−4 классов) как части ежедневной школьной формы. В 2018-м году предлагается каждый день банты завязывать? Колготки только белого цвета. Обувь спортивная (для спортивных занятий) только на БЕЛОЙ подошве».

В своих комментариях пользователи подчеркивают, что любые требования должны быть реалистичные и реализуемые, иначе их будут нарушать, а родителей, которые принимают столь жесткие условия дресс-кода, называют сумасшедшими.

«Я сегодня стояла у входа в школу — приехала вместе с дочерью. Идут дети с окрашенными волосами, с «экстравагантными стрижками», с распущенными волосами (а это тоже оказывается запрещено) и даже видела одну девочку с тонкими розовыми прядками. Маленькую (класс 5). Так что дело не в нарушении устаревших правил, а в степени этого нарушения). Розовый хуже Белого, Чёрного, Пестрого», — сделала вывод Надежда Агишева (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в гимназии № 4 Перми двух гимназисток отстранили от занятий из-за замечаний к внешнему виду. Одна из девочек покрасила волосы в неяркий розовый цвет, что стало причиной гонения. Свое решение администрация гимназии объяснила уставом и локальным нормативным актом. В распоряжении заявлено, что старшеклассница отстранена от занятий с 7 сентября до устранения замечаний.

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