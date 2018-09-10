Понедельник, 10 Сентября 2018 года
15:36:21 МСК

В Саудовской Аравии мужчину задержали за то, что он позавтракал с женщиной

Общество

Инцидент произошел в одном из отелей, владелец которого также был привлечен к ответственности

В Саудовской Аравии мужчину задержали за то, что он позавтракал с женщиной
Pexels
Позавтракали

Эр-Рияд, 10 сентября 2018, 13:48 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии задержали гражданина Египта в связи с появившимся в сети видео, на котором запечатлено, как он завтракает в компании своей коллеги из королевства, заявили 9 сентября в министерстве труда, сообщает британское агентство Reuters.

В ведомстве отметили, что в отель, в котором произошел этот «инцидент», направлена следственная группа. Она задержала мужчину, который работает в данном отеле, за ряд нарушений, в том числе за работу, которую, по закону, могут выполнять исключительно граждане королевства.

За нарушения требования организации труда женщины в королевстве, в котором женщины и мужчины должны иметь отдельные помещения, на допрос вызван и владелец отеля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Саудовской Аравии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить