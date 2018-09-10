Бывшая военная «бетонка» под Петербургом может стать КАД-2

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:48 — REGNUM Бывшая военная дорога в Ленинградской области, так называемая «бетонка», передана в федеральную собственность и в обозримом будущем может стать частью второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, на которую уйдет транзитный грузовой автотранспорт.

Как сообщили 10 сентября в правительстве Ленобласти, речь идет о трассе А-120 «Магистральная» («Северное полукольцо»), соединяющей дороги А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и Р-21 «Кола».

Протяженность переданного участка — 122 километра. Он уже сегодня разгружает другие дороги Ленобласти и Петербурга, принимая более 30 тысяч автомобилей в сутки, большинство которых — фуры, объезжающие Северную столицу.

Как ожидают власти Ленобласти, передача дороги на федеральный уровень даст импульс проекту по возможному соединению Северного и Южного полуколец (последнее проходит от города Кировска до Большой Ижоры).

Если это произойдет, вокруг Санкт-Петербурга появится КАД-2, что позитивно отразится на автотранспортной ситуации всего петербургского региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве транспорта РФ рассматривают возможность создания второй КАД, но практическая реализация этих планов может начаться только после 2020 года.

«Северное полукольцо» и «Южное полукольцо» были построены в 1970-х годах вокруг Ленинграда в военных целях и изначально не предназначались для проезда гражданского транспорта.

Как отмечают в областном правительстве, сейчас ведется работа по передаче в собственность РФ еще двух региональных трасс: «Лодейное Поле — Вытегра» («Архангельский тракт») и «Зуево — Новая Ладога».

В 2017 году были переданы Федерации трассы «Выборг — Светогорск» и участок обхода Пикалево.