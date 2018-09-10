Главного дорожника Дагестана заключили под стражу на 10 суток

Махачкала, , 13:08 — REGNUM Руководителю филиала ФКУ «Упрдор «Каспий» Магомедрасулу Омарову, задержанному по подозрению в получении откатов за госконтракты, до сих пор не предъявлено обвинение. В связи с этим он заключен под стражу всего на 10 суток.

Такое решение принял Советский районный суд Махачкалы. В течение этих 10 суток следователи следственной части МВД по РД могут предъявить обвинение, подозреваемому в мошенничестве Омарову и тогда срок заключения под стражу автоматически будет продлен на два месяца.

В день судебного заседания, по данным «Черновика», вокруг здания суда и внутри были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Здание окружали бойцы спецназа, сотрудники группы быстрого реагирования, а также дополнительный наряд службы судебных приставов и два наряда полиции. Подержать Омарова собрались около 40 его родственников и друзей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Дагестане был задержан руководитель ФКУ «Упрдор «Каспий» Магомедрасул Омаров. Его подозревают в получении откатов на сумму 60 млн рублей от одной из строительных фирм за получение госконтрактов. Общая сумма, которую хотел заработать, предоставляя преференции генеральному директору строительной компании, должна была составить 680 млн рублей.