Главрача тубдиспансера Оренбуржья оставили под арестом

Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбурге суд продлил срок пребывания под домашним арестом главного врача областного тубдиспансера Сергея Ч. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города, согласно постановлению судьи главврач проведет под арестом еще два месяца — до 9 ноября. Во время домашнего ареста главе диспансера разрешили прогулки на придомовой территории.

Данное решение не вступило в законную силу. Известно, что оно обжалуется адвокатом фигуранта уголовного дела.

Напомним, главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Ч. задержан 9 июля на своем рабочем месте. По версии следствия, он получил от генерального директора одной из фирм часть взятки в виде так называемых откатов при заключении и исполнении государственных контрактов по поставку медикаментов.

Главврача обвиняют в совершении одного преступления по части 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также подозревают в совершении еще четырех преступлений по этой же статье.