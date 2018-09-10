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В Архангельское областное Собрание прошли 4 партии

Общество

«Единая Россия» получила большинство мест

Архангельск, 10 сентября 2018, 12:26 — REGNUM  В Архангельское областное Собрание прошли представители четырех партий. Об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам голосования, сообщил председатель областного избиркома Андрей Контиевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, «Единая Россия» получает 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Кресло в парламенте получит и самовыдвиженец Сергей Моисеев, который уже заявил о готовности присоединиться к фракции «Единой России». «Коммунисты России» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-й барьер для получения мандатов.

В депутатском корпусе продолжат работать Михаил Авалиани, Серей Эммануилов, Александр Дятлов, Надежда Виноградова, Сергей Пивков и некоторые другие.

В настоящее время обработано 98,47% протоколов.

Напомним, в областное Собрание избраны 47 депутатов, 23 из них — по партийным спискам.

Добавим, что явка на выборах в региональный парламент составила 29,34%.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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