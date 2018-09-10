В ноябре в Германии планируется исламская конференция

Берлин, , 12:23 — REGNUM В ноябре в Германии планируется проведение исламской конференции по новым правилам, передает немецкий телеканал N-TV 10 сентября.

По инициативе министра внутренних дел Хорста Зеехофера, этот дискуссионный форум подвергнется изменениям. В первую очередь — состав участников теперь будет гибким и ориентированным на конкретную тематику, а не постоянным, как раньше.

«В будущем мы будем меньше говорить о теоретических и научных вопросах, будем больше обсуждать практические вопросы интеграции, — сказал Зеехофер прессе. — Мы хотим конкретным образом обсудить, что делает локальное взаимодействие толерантным и как это его можно продвигать».

Министр уже обсудил этот вопрос с председателем Центрального совета мусульман в Германии Айманом Мазыком и планирует дальнейшие переговоры с другими участвующими организациями. Исламские конференции проводятся в Германии с 2006 года и призваны способствовать интеграции мусульман в немецкое общество.