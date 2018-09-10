Городская свалка в Челябинске окончательно закрыта

Челябинск, , 12:18 — REGNUM В Челябинске окончательно закрыта городская свалка. С 11 сентября вывоз мусора туда будет запрещён, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение закрыть свалку огласил на аппаратном совещании мэр Евгений Тефтелев. Он уже дал подчинённым поручение обеспечить охрану объекта и не допустить вывоза туда мусора.

Напомним, свалка частично была закрыта с 1 июля. При этом формально её работу прекратили ещё в 1992 году. Но и после этого 26 лет она спокойно работала.

Сейчас вывоз отходов организован за город, в частности на полетаевский полигон. Жители села Полетаево бились против вывоза отходов к ним, но их не послушали. При этом полигон под Полетаево называют временной площадкой для челябинского мусора.