Новосибирских студентов отучат враждовать на тренинге Совета Европы

Новосибирск, , 12:16 — REGNUM Образовательный курс, разработанный и проводимый при участии тренеров Совета Европы, Национального совета молодежных и детских объединений России, станет центральным мероприятием форума молодежи Новосибирской области PROрегион, который начнется 11 сентября, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета.

Отмечается, что уникальность очередного молодежного форума будет состоять в выбранном подходе — неформальном образовании, которое основывается на принципах мотивированного обучения и ответственного участия, а также сочетает в себе личностное и социальное обучение. Из программы мероприятия следует, что организаторы планируют напомнить о трагическом случае в Барабинске, когда студент колледжа транспортных технологий во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

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С целью повышения информированности о языке вражды и борьбы с ненавистью во всех ее проявлениях, включая ее киберизмерение, молодежью в Совете Европы в 2013 году была разработана общеевропейская кампания «Движение против ненависти». В России координатором этой кампании является Национальный совет молодежных и детских объединений России.

Разработка учебных пособий, ключевым из которых является пособие по борьбе с языком вражды в Интернете через образование в области прав человека Bookmarks (в переводе на русский — «закладки»), усилило образовательную составляющую кампании.

Эти два явления — язык вражды и буллинг — и идеи по борьбе с ними станут предметом работы на форуме.

В вузе подчеркнули, что мероприятия форума ориентированы «преимущественно на молодых людей, проживающих в сельских территориях». По мнению организаторов, такой подход будет способствовать возможности проанализировать или разработать проекты с учетом условий на местах, а также вдохновить молодых людей на активную деятельность в городе, селе или районе в целом, удаленных от Новосибирска.

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«PROрегион» — крупная региональная площадка, которая с 2015 года объединяет несколько сотен активных молодых людей со всей области для обсуждения и поиска совместных ответов на вопросы, которые касаются каждого молодого человека. Цель форума молодежи Новосибирской области в 2018 году — повышение актуальности и качества участия молодых людей в борьбе с проявлениями языка вражды.