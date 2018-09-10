Невский проспект Петербурга перекроют для крестного хода

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Движение транспорта по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге будет перекрыто в среду, 12 сентября, с 10:30 до 14:00 мск, в связи с проведением общегородского крестного хода, предупредили в городском комитете по транспорту. Маршруты наземного общественного транспорта будут изменены, в ряде близких к месту событий точек запретят парковку автотранспорта.

Ставший традиционным с 2013 года, крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, проходит от Казанского кафедрального собора до Александро-Невской лавры. Около 100 тысяч человек поучаствовали в этом крестном ходе в 2017 году.

Праздничные мероприятия 12 сентября текущего года начнутся в 9:00 торжественным богослужением в Казанском соборе, которое возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Спустя час начнется литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

В 11:00 крестный ход двинется по Невскому проспекту, от Казанского собора к площади Александра Невского.

«Во главе крестного хода понесут — вместе с одной из главных святынь Санкт-Петербурга Казанской иконой Божией Матери — ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция)», — отметили особенность нынешнего праздника в Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

Митрополит Варсонофий возглавит шествие, а вместе с ним пойдут представители православных приходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, учащиеся духовных школ, члены православных братств и православных общин разных городов России, а также православные горожане.

В полдень в Лавре состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского — их вынесут из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь Александра Невского, где продолжатся праздничные мероприятия.

У памятника князю возложат цветы, прозвучат выступления официальных лиц, состоится чествование ветеранов — кавалеров ордена Александра Невского, пройдет парадом рота почетного караула и курсанты военных училищ Санкт-Петербурга.

Крестный ход проводится в память о том, что 12 сентября 1724 года Петр I собственноручно перенес в учрежденную им Лавру мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире.

Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году.