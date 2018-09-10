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Путин поздравил актера Костолевского с юбилеем

Общество

«Примите поздравления с 70-летним юбилеем»

Москва, 10 сентября 2018, 11:52 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России Игорю Костолевскому, который 10 сентября отмечает 70-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Игорь Матвеевич, — говорится в телеграмме главы государства. — Примите поздравления с 70-летним юбилеем».

В поздравлении Путина отмечается, что Костолевский заслужил высокое признание коллег и зрителей, ярко проявив себя в кинематографе и на театральной сцене.

Также глава государства пожелал Костолевскому «здоровья, успехов и удачи».

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