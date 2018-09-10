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Четвертые сутки жители Авдеевки остаются без воды

Общество

Спасатели завозят в город техническую и питьевую воду

Авдеевка, Украина, 10 сентября 2018, 11:38 — REGNUM  Жителям прифронтовой Авдеевки 9 сентября начали подвозить питьевую воду, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, спасатели привезли в город 6 тыс. л питьевой и 4 тыс. л технической воды. Помимо этого, техническую воду подвезла коммунальная служба Авдеевки в количестве 4 тыс. л.

Ранее, 6 сентября, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) была обесточена из-за непогоды. В результате Авдеевка осталась без водоснабжения, жители города получают воду по расписанию. Восстановление работы ДФС до сих пор не проводится, так как стороны не могут согласовать условия прекращения огня на время ремонтных работ.

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