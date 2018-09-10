Томские спортсмены представят Россию на чемпионате мира боевому дзю-дзюцу

Томск, , 11:13 — REGNUM Воспитанники школы борьбы «Спарта» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) примут участие в Восьмом чемпионате мира по боевому дзю-дзюцу, который состоится в городе Острава (Чехия), сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

Мероприятие пройдет 11−14 октября под эгидой Международной федерации боевого дзю-дзютцу. В нем примут участие представители из более 20 стран. Томскую команду на чемпионате представят студент ТУСУРа Ичакаев Абакар и воспитанник школы борьбы ТУСУРа Монгуш Александр.

«Для ТУСУРа этот чемпионат станет уже пятым по счёту. Наши ребята готовятся с полной ответственностью», — прокомментировал предстоящее событие тренер команды, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ТУСУРа Дмитрий Давыдов.

Отмечается, что спортсмены, представляющие вуз на мировых соревнованиях, достаточно опытные и являются чемпионами и призёрами различных турниров. Так, студенты университета уже становились победителями соревнований: в 2011 году им удалось завоевать серебро в Днепропетровске (Украина), в 2012-м — серебро в Киеве (Украина), в 2014 — серебро в Суздале (Россия), в 2017 — золото и Кубок мира в Баку (Азербайджан).

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