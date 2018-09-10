Морякам арестованного в Турции судна Streamline пообещали зарплату

Москва, , 11:09 — REGNUM Российский экипаж арестованного в Стамбуле судна Streamline получит расчет по заработной плате 11 сентября. Об этом сообщил технический директор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков (РПМ) Александр Рубцов.

По его словам, судовладелец «задолжал» 11 членам судовой команды более $36 тыс.

«Завтра у них будут произведены расчеты, — цитирует ТАСС слова Рубцова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что брошенные на произвол судьбы моряки судна Streamline не получали заработную плату с июня 2018 года.

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