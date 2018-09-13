Экологическая катастрофа в Якутия: крупная и не единственная

Якутск, , 04:33 — REGNUM Серьезное экологическое бедствие, постигшее бассейн реки Лены, стало следствием прорыва заградительной дамбы на очистных сооружениях компании Алроса. Можно ли говорить о развитии индустрии Якутии, когда соблюдение экологической безопасности остается нерешенной проблемой, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Александра Майер.

Вопиющий случай с загрязнением огромных пространств ленского бассейна из-за аварии, допущенной компанией АЛРОСА, требует самого серьезного разбирательства и реагирования. Случай примечателен еще и потому, что АЛРОСА — компания весьма небедная, и экономя на экологической безопасности, получает гигантские прибыли от своей деятельности. До сих пор остается невыясненной ситуация на наскоро залатанной дамбе, помощь от АЛРОСА пострадавшим жителям республики Якутия во многом сводится к обещаниям, а масштаб катастрофы остается невыясненнным, так как не проводятся соответствующие исследования. И, к сожалению, случай с аварией на заводе АЛРОСА, хотя и крупнейший, но не единственный.

Другие приропользующие компании Якутии зачастую допускают крупные загрязнения окружающей среды. Таким образом, планы якутского руководства по развитию, например, химической промышленности республики, рискую стать опасными для жителей до тех пор, пока не решены вопросы контроля и предотвращения сбросов загрязнений.

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