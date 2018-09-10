В России могут появиться новые механизмы идентификации в интернете

Владивосток, , 10:57 — REGNUM Новый механизм идентификации пользователей в интернете — облачная подпись — может появиться в России, заявил 10 сентября в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня в стране существует электронная подпись, однако данная технология очень дорогая, сложная и неудобная.

«Нам нужна простая и понятная облачная подпись, с помощью которой человек мог бы регистрировать все свои действия в интернете, проводить сделки», — заявил Песков.

Он также отметил, что пользователь со своего смартфона сможет подписывать документы, а его подпись будет находиться в «облаке», при идентификации он сможет получить доступ в это облако и распоряжаться собственной подписью.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 июня 2018 года в России начала работать единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

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