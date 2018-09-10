Иностранец «легализовал» в Петербурге более трех тысяч мигрантов

Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали гражданина одной из стран СНГ, который незаконно поставил на миграционный учет более трех тысяч иностранных граждан. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Задержание произошло в многофункциональном центре Красногвардейского района, где подаются, в том числе, документы о постановке на регистрационный учет.

Как установлено, многотысячную «армию» нелегалов поставили на учет за очень короткий срок — с 1 августа 2018 года по настоящее время.

«Для постановки на миграционный учет данный гражданин использовал подложные документы юридических лиц, фактически не осуществлявших финансово — хозяйственную деятельность», — пояснили в региональном Главке полиции.

Пока что задержанный привлечен к административной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалоИА REGNUM, число трудовых мигрантов, прибывших для работы в Санкт-Петербурге, в 2017 году составило порядка 350 тыс. человек. Число нелегальных мигрантов, по оценке экспертов, в несколько раз превышает эту цифру.