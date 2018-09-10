В России могут создать специализированные суды по репостам и лайкам

Москва, , 10:48 — REGNUM В будущем в России могут создать специализированные суды, которые будут заниматься рассмотрением дел в сфере социальных сетей в частности и цифрового права в целом. Это связано с тем, что актуальная практика уголовных дел «за репосты и лайки» продемонстрировала неэффективность имеющейся системы. Такую возможность озвучил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, рассмотрение дел в сфере социальных сетей и цифрового права — это «вопрос выработки практики». Песков уверен, что активные действия в соцсетях являются угрозой для общества, поскольку отчасти это «манипулирование сознанием». Спецпредставитель президента России отметил, что сегодня практика уголовных дел по соцсетям показала, что использовать действующую систему нельзя. Здесь «должен быть тонко настроенный оценочный механизм», а с развитием цифрового права Песков допустил появление специализированных институций.

Ранее газете «Ведомости» несколько источников подтвердили, что в настоящее время Верховный суд работает над поправками к своему постановлению о судебной практике по делам о правонарушениях экстремистской направленности в социальных сетях. В частности, одна из поправок подразумевает, что публикация или репост записи, который судом уже ранее был признан экстремистским, ещё не свидетельствует о том, что автор поста планировал разжигать вражду.

Напомним также, что ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за лайки и репосты в социальных сетях. В поддержку этой инициативы высказались зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. В конце августа замглавы министерства связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин поддержал идею отмены уголовной ответственности за лайки и репосты, так как «она несправедлива и не соответствует тяжести преступления».

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