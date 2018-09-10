В аэропорту «Толмачево» изменилась система оповещения пассажиров

Новосибирск, , 10:33 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачево» перешел на новую систему оповещения пассажиров: теперь при общем напоминании о необходимости срочно пройти на посадку сотрудники воздушной гавани не будут называть фамилии конкретных лиц. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба аэропорта.

«Изменения связаны с практикой, применяемой в российских аэропортах и обоснованной в том числе необходимостью соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», и касаются пассажиров всех категорий, любых классов полётов всех авиакомпаний, которые обслуживаются в аэропорту Толмачёво», — говорится в сообщении.

Введенные изменения, пояснили в аэропорту, не противоречат Федеральным авиационным правилам «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». В соответствии с этими же правилами, пассажир должен заблаговременно прибыть к месту регистрации и оформления багажа, а также к месту посадки на борт воздушного судна.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров.

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