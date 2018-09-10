Понедельник, 10 Сентября 2018 года
12:12:36 МСК

В Туле верующие встретили мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Общество

«Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции»

Тула, 10 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Тулу — церемония встречи состоялась в Успенском кафедральном соборе 10 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства тульской области. Десница Спиридона Тримифунтского находится в России с 24 августа по 15 октября. Поклониться святыне можно в 12 городах страны, и Тула среди них.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поздравил верующих с этим знаменательным событием и рассказал о житии святого.

В церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу величайшую святыню.

«Весь христианский мир почитает Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем. Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции. Поздравляю всех православных христиан с этим событием. Желаю вам мира, счастья, радости и всего самого доброго!» — сказал Алексей Дюмин.

После торжественной встречи мощи переместили и установили в Успенском кафедральном соборе. Глава региона приложился к деснице святителя. В течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие. Уже сегодня в Тулу прибыли сотни паломников из других регионов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить