В Туле верующие встретили мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Тула, , 10:33 — REGNUM Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Тулу — церемония встречи состоялась в Успенском кафедральном соборе 10 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства тульской области. Десница Спиридона Тримифунтского находится в России с 24 августа по 15 октября. Поклониться святыне можно в 12 городах страны, и Тула среди них.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поздравил верующих с этим знаменательным событием и рассказал о житии святого.

В церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу величайшую святыню.

«Весь христианский мир почитает Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем. Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции. Поздравляю всех православных христиан с этим событием. Желаю вам мира, счастья, радости и всего самого доброго!» — сказал Алексей Дюмин.

После торжественной встречи мощи переместили и установили в Успенском кафедральном соборе. Глава региона приложился к деснице святителя. В течение двух дней святыне смогут поклониться все верующие. Уже сегодня в Тулу прибыли сотни паломников из других регионов.