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Жители Украины получают почти меньше всех калорий среди европейских стран

Общество

На первом месте – Кипр

Киев, 10 сентября 2018, 10:31 — REGNUM  На 33% снизился индикатор калорийности на Украине за последние 26 лет, заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин, сообщают 10 сентября «Украинские новости».

По его словам, индекс калорийности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для европейский стран составляет 3,5−3,8 тыс. ккал. Средняя же калорийность для мужчин и женщин составляет 2,2 тыс. ккал, для рабочих, занятых тяжелым трудом — до 4 тыс. ккал. На Украине же средняя калорийность питания составляет 2,7 тыс. ккал при минимальном уровне, определенным ФАО, 2,5 тыс. ккал. Таким образом, Украина находится на втором месте после Кипра в рейтинге самых низкокалорийных европейских стран.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году бедность и нищета в стране стали распространенным явлением.

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