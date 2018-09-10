Жители Украины получают почти меньше всех калорий среди европейских стран

Киев, , 10:31 — REGNUM На 33% снизился индикатор калорийности на Украине за последние 26 лет, заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин, сообщают 10 сентября «Украинские новости».

По его словам, индекс калорийности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для европейский стран составляет 3,5−3,8 тыс. ккал. Средняя же калорийность для мужчин и женщин составляет 2,2 тыс. ккал, для рабочих, занятых тяжелым трудом — до 4 тыс. ккал. На Украине же средняя калорийность питания составляет 2,7 тыс. ккал при минимальном уровне, определенным ФАО, 2,5 тыс. ккал. Таким образом, Украина находится на втором месте после Кипра в рейтинге самых низкокалорийных европейских стран.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году бедность и нищета в стране стали распространенным явлением.