К 50-летию Тутаевского моторного завода выпустили почтовую марку

Ярославль, , 10:16 — REGNUM Выпуск почтовой марки, посвящённой 50-летию Тутаевского моторного завода, стал значимым событием не только для предприятия, но и для всего города и в целом для страны, сообщил заместитель генерального директора завода Олег Прохоров во время церемонии спецгашения марки.

«Двигатели ТМЗ используются со всех сегментах народного хозяйства страны. Трактора с нашими моторами пашут землю и убирают хлеб, машины и автопоезда перевозят многотонные грузы, защищают рубежи нашей Родины», — приводит пресс-служба предприятия слова Прохорова.

Он добавил, что все сотрудники предприятия могут гордиться тем, что марка с мотором ТМЗ разлетится на конвертах по всему миру.

Отмечается, что на марке изображен двигатель на фоне самосвала «БелАЗ», трактора «Кировец» и аэродромного тягача «БелАЗ». Номинал марки составляет 27 рублей, общий тираж — 153 тысячи экземпляров. Выпущенная марка поступила не только в почтовые отделения, но и в специальные филателистические магазины.

Тутаевский моторный завод — крупное машиностроительное предприятие, являющееся градообразующим для города Тутаев Ярославской области. В 2016 году предприятие перешло под контроль «КАМАЗа»

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