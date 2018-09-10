В Тульской области назвали победителей форума «Готов к победам»

Тула, , 09:46 — REGNUM Тульская область принимала Всероссийский образовательный форум «Готов к победам» — 9 сентября состоялось его закрытие, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Всероссийский образовательный форум «Готов к победам» проходил в Тульской области с 4 по 10 сентября. В нем приняли участие более 800 активистов добровольческих организаций из малых городов и сел из 75 регионов России. Завершился образовательный день форума тренинговыми сессиями по направлениям: «Ветераны. История от первого лица», «Памятные места. Наследие Победы», «Современные форматы. История по-нашему», «СМИ. Пишем об истории, пишем историю», «Наши Победы. Страна возможностей».

«На форуме я познакомилась и обменялась опытом с новыми интересными людьми из разных городов и сел нашей страны, узнала много нового о том, как создать идеальную команду, как замотивировать ее участников. Теперь я точно готова к новым свершениям и победам!» — рассказала участница форума Юлия Дубова из города Купино Новосибирской области.

Вечером 9 сентября, на церемонии закрытия, состоялось награждение авторов лучших проектов форума. В число победителей вошли: Бэлигма Базарова — Первый окружной слёт Волонтёров Победы в ЯНАО, Ямало-Ненецкий автономный округ, Лиана Ягафорова — Военно-историческая реконструкция «Они сражались за родину», Республика Башкирия, Татьяна Сташкова — Калашников-квест, Удмурская Республика, Ашот Мартиросян — Память, Удмуртия, Надежда Роднова — Доброволец Безенчугского района, Самарская область, Руслан Смирнов — Родина без границ, Республика Татария, Карина Шагиахметова — Сбор школьных добровольческих отрядов «Ключ к победам», Челябинская область, Юлия Госман — районная добровольческая акция «Спасибо за мир», Новосибирская область, Антон Кулешов — «Второй слет муниципальных штабов Тамбовского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы, Тамбовская область, Сергей Бундесов — «QR. Quest for Russia», Липецкая область, Анастасия Малых — Проект музейных молодежных инициатив: «Помним, гордимся, храним!», Свердловская область, Анна Потапова — Создание семейного волонтерского отряда «Поколение добра в Чернянском районе», Белгородская область, Мария Илюшина — Памяти достойны, Калужская область, Эдуард Рылеев — Квест по-тульски, Тульская область, Анна Пьянкова — ШТАБ, Республика Алтай, Виктория Королёва — «Стань СУПЕРгероем», Республика Башкирия.

16 проектов-победителей будут включены в План основных мероприятий Движения в 2019 году и получат финансовую поддержку от 50 до 100 тысяч рублей.

В рамках форума состоялась встреча добровольцев с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, на которой добровольцы представили новые проекты Волонтеров Победы.

Напомним, Всероссийский образовательный форум «Готов к победам» включен в План мероприятий года добровольца (волонтера) и реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов. Организаторы форума — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», правительство Тульской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» и Дирекции Года добровольца (волонтера).