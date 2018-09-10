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Посол Украины: украинские студенты не хотят возвращаться из Польши

Общество

Большая часть студентов предпочитает остаться за границей

Посол Украины: украинские студенты не хотят возвращаться из Польши
Студенты

Киев, 10 сентября 2018, 09:43 — REGNUM  Не более 10% украинских студентов в Польше готовы возвращаться на родину, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщают 9 сентября «Украинские новости».

По его словам, в Польше обучаются не менее 40 тыс. студентов с Украины, но возвращаться после обучения в родную страну планируют только 5−10%. Среди остальных половина студентов панирует остаться работать в Польше, другая половина намерена уехать дальше в западные страны.

При этом Дещица заявил, что студенты, уехавшие дальше на запад, с течением времени могут вернуться на Украину.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин говорил, что на Украине катастрофа с миграцией: ежегодно из страны уезжают около 1 млн граждан.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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