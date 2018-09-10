На международном форуме в Оренбурге молодёжные проекты получили гранты

Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбурге 9 сентября состоялась церемония закрытия международного молодёжного образовательного форума «Евразия». Он собрал более 800 российских и иностранных участников, среди которых молодые лидеры общественного мнения из 77 стран мира и регионов России, осуществляющих свою деятельность в сфере международного молодёжного сотрудничества, развития русского языка и русской культуры, изучения истории России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

«Форум «Евразия — 2018» прошёл при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и Министерства иностранных дел. Оренбуржье стало настоящей евразийской молодежной площадкой. Каждый день форума был уникальным по тематике, по особенному настроению, по составу спикеров и гостей», — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

По словам директора форума Алексея Любцова, «Евразия» стала востребованной площадкой для конструктивного диалога, налаживания гуманитарных связей, межкультурной коммуникации и международного сотрудничества молодых людей евразийского пространства, развития сообщества молодых соотечественников и молодежного самоуправления.

2018 год в России объявлен Годом волонтера (добровольца). Волонтерский корпус «Евразии» из 180 человек, в большинстве своем представленный молодёжью Оренбуржья, показал высокий класс, став настоящим навигатором и «лицом» форума.

Итог работы форума — сформулированные конкретные предложения, среди которых организация и проведение Российско-казахстанского форума органов молодёжного самоуправления; проведение Интерактивной школы-семинара для молодёжи «Создавай себя, помогая другим»; работа площадки «IN_Co-working_center»; создание интернет-энциклопедии «Солдаты Великой Отечественной»; Школа волонтеров «Мы выбираем жизнь!»; молодёжный форум «Евразийская перспектива»; проект «Коммуникационный ресурс евразийской молодёжи»; создание единой информационной научно-образовательной среды между Оренбургским государственным педагогическим университетом и Российским университетом транспорта при подготовке и трудоустройстве выпускников.

Участники форума представили около 50 заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, который прошел на площадке «Евразии». У каждого был шанс стать обладателем гранта на реализацию своей социально значимой инициативы на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В итоге по результатам очной защиты с наивысшими баллами к получению гранта на сумму в 300 тысяч рублей рекомендованы проект культурного молодёжного кластера «Зефир» Джейран Мамедовой из Челябинской области, идея организации российско-казахстанского форума органов молодежного самоуправления «Mы+Бiз» оренбуржца Антона Железняка, проект клуба технического творчества «Гараж» Сергея Ставского из ХМАО и инициатива развития регионального молодёжного научного сообщества «Диалог» Ксении Белынцевой из Свердловской области.

В числе победителей также Асламбек Ахтаханов из Чечни, Юрий Пурынычев из Марий Эл, Ацамаз Хугаев из Северной Осетии, Елизавета Герасимова из Саратовской области и Игорь Блинов из Новосибирской области. Все они рекомендованы к получению гранта в размере 200 тысяч рублей.

Среди тех, кто получил высокие оценки экспертов и рекомендован к грантовой поддержке на сумму 100 тысяч рублей Валерия Киселёва из Пензенской области, Михаил Соловьёв из Краснодарского края, Николай Самаркин из Ульяновска, Айзиля Мулюкова из Александра Савина из Башкирии.

Также подведены итоги конкурса на получение грантов Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова для участников из зарубежных стран. Из 80 заявок для публичной защиты были отобраны 20 проектов.

Обладателем гранта на сумму 300 тыс. руб. стал Александр Мельничук из Молдавии с проектом, нацеленным на продвижение идей евразийства, содействие формированию евразийской идентичности, формирование общей платформы для дальнейшего сотрудничества молодежных организаций, популяризация евразийского курса Молдавии.

Грант на сумму 200 тыс. руб. получил проект «Молодая Европа и Россия — тенденция, практика и критерии развития» Сергея Буравлева из Великобритании. В рамках реализации проекта запланирован круглый стол, в котором будут участвовать молодые лидеры, политики, предприниматели и ученые из Европы и России. Круглый стол станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества в противодействии традиционным и новым вызовам и угрозам.

Поддержку в размере 200 тыс. руб. получит Милица Янич из Сербии, автор проекта «Конференция молодых лидеров России и Сербии, посвященная 180-летию установления дипломатических отношений между странами».

Всего участники представили порядка 130 проектов, 39 из них получили грантовую поддержку. Грантовый фонд составил 3,7 млн рублей. По словам организаторов мероприятия, форум «Евразия» — единственная площадка в рамках форумной кампании Росмолодежи, где грантовую поддержку могут получить как российские, так и иностранные участники.

«Показательно, что большинство инициатив связано с идеей объединения молодежи Евразии с помощью гуманитарных проектов. Это и есть основная цель форума «Евразия», — прокомментировала результаты гранатового конкурса вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова.

Напомним, что главная миссия форума «Евразия», который проходи с 4 по 10 сентября в Оренбурге, — объединение молодёжи государств Евразийского континента вокруг идеи Русского мира.

Организаторами Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской области, ФГБУ «Ресурсный молодёжный центр», Межведомственный Совет по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, а также Оренбургский государственный педагогический университет и Московский государственный институт международных отношений МИД России. Соорганизаторы — «Молодёжка ОНФ».