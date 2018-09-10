Ватикан: борьба с педофилией должна стать «приоритетом» католической церкви

Ватикан, , 08:58 — REGNUM Комиссия против педофилии папы римского Франциска предупредила, что борьба с жестоким обращением с детьми должна стать «приоритетом» католической церкви, сообщает Europe1.

«Борьба с педофилией должна стать приоритетом, на котором мы должны сейчас сосредоточиться», — предупредил председатель комитета, кардинал Шон Патрик О'Мэлли.

Церковь по-прежнему потрясена новыми скандалами о педофилии среди священнослужителей. Комиссия против педофилии, созданная в 2014 году и возобновившая работу в начале 2018 года, провела свое полугодовое собрание с 7 по 9 сентября.

В последние месяцы члены комиссии присутствовали на сотнях собраний, конференций по всему миру, особенно «на континентах, где эта тема педофилии является новой и мало обсуждаемой», согласно заявлению Ватикана.

Учебные конференции для руководителей церквей также планируется провести весной 2019 года в Центральной Европе, Бразилии, затем в Мексике и Колумбии.

Напомним, папа Римский заявил о провале католической церкви в деле борьбы с педофилией среди священнослужителей, выступая в Дублине в августе 2018 года.

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