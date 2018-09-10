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«Детский стандарт» для поддержки семей предложено ввести в России

Общество

Введение подобного набора товаров и услуг способно существенным образом улучшить демографическую ситуацию в стране

«Детский стандарт» для поддержки семей предложено ввести в России
Константин Маковский. На кухне. 1913

Москва, 10 сентября 2018, 08:24 — REGNUM  В России разработан специальный «детский стандарт», включающий в себя основной набор товаров и услуг для обеспечения более «качественной» жизни детей. Об этом со ссылкой на обращение председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрия Крупнова пишет RT.

По сведениям издания, предложения о введении в России «детского стандарта» направлены в адрес президента России Владимира Путина. По мнению Крупнова, введение подобного набора товаров и услуг за счет государства способно существенным образом улучшить демографическую ситуацию в стране.

Общественник предлагает в данный «детский стандарт» включить расходы на основные продукты, на непродовольственные товары, здравоохранение, образование и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в офисах компаний могут появиться детские комнаты для того, чтобы сотрудницы могли ходить на работу с детьми.

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