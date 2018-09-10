Филологи обнаружили сходства между немецким и татарским языками

Тюмень, , 08:20 — REGNUM Фразеологизмы двух неродственных языков — немецкого и татарского — обладают схожей андроцентричностью, то есть ориентированностью на мужчину, заявила доцент кафедры лингвистического образования и межкультурной коммуникации Сургутского государственного педагогического университета Эльвира Хабибулина.

«Сравнительный анализ фразеологического материала показал, что в татарском языке, как и в немецком, ярко выражена гендерная асимметрия и преобладание андроцентричности», — приводит ее слова пресс-служба Тюменского государственного университета.

По словам филолога, мужской взгляд на мир в этих языках занимает доминантное положение: женщины представлены с точки зрения их отношения к жизни мужчин. В обоих языках — больше фразеологических единиц с мужским компонентом.

Так, наибольшее количество фразеологических оборотов в немецком образуют компоненты der Mann и ир. Der Mann, которые ассоциируются не только с обозначением мужчины, но и с самим понятием «человек». По словам исследователя, это говорит о том, что в Германии долгое время преобладала и до сих пор существует мужская картина мира.

В татарском языке выражена аналогичная гендерная асимметрия. Слово ир употребляется также и в переносном значении «молодец, богатырь», поэтому большинство фразеологизмов с этим компонентом указывают на мужественность. В обоих языках лингвист зафиксировала больше фразеологических единиц с мужской диминантой, которые чаще обладают положительным значением.

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