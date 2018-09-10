В Индии стартуют военные учения стран BIMSTEC

Нью-Дели, 10 сентября 2018, 08:18 — REGNUM 10 сентября в индийском штате Махараштра стартуют военные учения государств-членов BIMSTEC, куда входят Таиланд, Бутан, Индия, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка и Непал. Об этом сообщает издание India Today.
По данным издания, совместные маневры стран BIMSTEC, которые пройдут в первые в истории, завершатся 16 сентября.
Военные учения пройдут на полигоне в городе Пуна.
BIMSTEC — инициатива Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации.
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