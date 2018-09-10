Теплая погода без осадков ожидает москвичей 10 сентября

Москва, , 08:09 — REGNUM В понедельник, 10 сентября, жителей столицы России ждет теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По сведениям синоптиков, воздух в Москве 10 сентября прогреется до +21…+23 градусов, ветер ожидается восточный, со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. столба. По данным метеослужбы, в ночь на 11 сентября в Московском регионе похолодает до +10…+12 градусов, местами ожидается небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве в связи с высокой вероятностью пожаров в Москве и области из-за сухой и теплой погоды.

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