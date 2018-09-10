В Омске выбрали место для проведения всероссийского экономического диктанта

Омск, , 07:37 — REGNUM Региональной площадкой для проведения всероссийского образовательного диктанта на тему «Сильная экономика — процветающая Россия» станет Омский государственный технический университет (ОмГТУ), сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

«Цель проведения диктанта — определение и повышение уровня экономической грамотности населения. Всем участникам будет предложено решить тестовое задание и проверить свои знания в области экономики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором акции в Омске выступил Институт дизайна и технологий ОмГТУ, который примет желающих принять участие в проверке грамотности 4 октября 2018 года.

Написать экономический диктант предлагается учащимся 9−11-х классов, студентам вузов, руководителям и преподавателям университетов, а также представителям бизнеса, экспертам, специалистам, государственным и общественным деятелям.

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