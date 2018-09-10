Понедельник, 10 Сентября 2018 года
08:45:38 МСК

Еще один немецкий город охвачен протестами против принятия беженцев

Общество

Более двух тысяч жителей Кётена вышли на улицы после очередной стычки с мигрантами, закончившейся смертью местного жителя

Еще один немецкий город охвачен протестами против принятия беженцев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Кётен, Германия, 10 сентября 2018, 07:41 — REGNUM  В немецком городе Кётен (Саксония-Анхальт) вечером 9 сентября состоялся массовый протест против миграционной политики Германии, передает немецкий телеканал N-TV.

По данным властей города, в демонстрации приняли участие около 2,5 тыс. человек. Поводом к протесту стала смерть 22-летнего горожанина, который скончался после ночной потасовки с двумя беженцами из Афганистана. Как показало вскрытие, причиной смерти молодого человека стала сердечная недостаточность.

Против подозреваемых выдан ордер на арест. Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа в саксонском городе Хемниц продолжаются регулярные масштабные акции протеста против принятия беженцев в страну, начавшиеся после гибели местного жителя от рук мигрантов с Ближнего Востока.

Читайте также: Глава ведомства по охране конституции ФРГ: правые погромы в Хемнице — ложь

А также: Хорст Зеехофер о Хемнице: «Миграция — мать всех проблем»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить