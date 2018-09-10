Во Владивостоке стартовала школа русского языка для японцев

Владивосток, , 07:23 — REGNUM Осенняя школа русского языка «Паруса на Восток» — для студентов и преподавателей Общественного университета окружающей среды Тоттори (Япония) — открылась во Владивостоке на базе государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

«Помимо основы поездки — занятий по русскому языку — для ребят организовали насыщенную экскурсионно-развлекательную программу», — пояснили организаторы.

Отмечается, что в первые дни японские студенты осмотрели главные достопримечательности Владивостока — фуникулер, набережную Цесаревича, подводную лодку С-56 — и познакомились с культурными традициями и русской кухней.

Особое впечатление на японскую делегацию произвел Приморский океанариум и музей старинной русской культуры «Русское подворье». В музее русского быта представлена уникальная коллекция вещей, предметов быта, одежды конца XIX века и советского периода, и ребята даже смогли примерить некоторые традиционные костюмы на себя. Гости по достоинству оценили русский борщ и блины, которыми любые россияне непременно угощают всех иностранных гостей.

В вузе подчеркнули, что плодотворное сотрудничество с японским университетом налажено с 2011 года, поэтому организаторы убеждены, что представители Японии после окончания школы приедут во Владивосток еще раз.

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