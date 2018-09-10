ЮНИСЕФ сокращает финансовую поддержку сирийских детей в Иордании

Нью-Йорк, США, , 07:21 — REGNUM Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) из-за нехватки ресурсов сократит размеры помощи, оказываемой сирийским детям-беженцам в Иордании, сообщает агентство Prensa Latina.

Из-за финансовой бреши в размере $8,6 млн только 10 тыс. из 55 тыс. детей будут продолжать получать средства на школьные материалы и форму, еще 2,5 тыс. не получат транспортные услуги. Отсутствие средств может также привести к закрытию ста образовательных центров «Макани», занимающихся внеклассным обучением и психосоциальной поддержкой детей.

По словам представителя ЮНИСЕФ Роберта Дженкинса, из 233 тыс. проживающих в Иордании сирийских детей 31% не посещает школу. Нехватка финансирования приведет к увеличению трудовой эксплуатации детей, росту числа ранних браков и бедности. В 2017 году иорданские школы посещали 130 тыс. сирийских детей.