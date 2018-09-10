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В Архангельской области лидирует «Единая Россия»

Общество

В регионе обработали более четверти протоколов

Архангельск, 10 сентября 2018, 01:31 — REGNUM  В Архангельской области обработано 24,11% протоколов. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

По предварительным данным по единому избирательному округу КПРФ набрала 17,86%, «Справедливая Россия» — 14,20%, «Единая Россия» — 33,28%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» — 3,62%, «Родина» — 2,77%, ЛДПР — Либерально-демократическая партия России набрала 25,88%.

Подсчет голосов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходили выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирали депутатов городской Думы. Кроме того, в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе прошли основные выборы депутатского корпуса, а в ряде районов — дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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