МВД отчиталось об обеспечении безопасности в единый день голосования

Москва, , 01:04 — REGNUM МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами и общественностью в полной мере реализовало комплекс мероприятий по обеспечению безопасности во время проведения единого дня голосования, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, всего мероприятиях по обеспечению общественного порядка на избирательных участках было задействовано 142 тысячи сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, более 12 тысяч работников частных охранных организаций, около 23 тысяч представителей народных дружин и 3,3 тысячи представителей казачества.

«В результате принятых мер нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено», — подчёркивают в МВД.

Сообщается, что после закрытия участков для голосования сотрудники полиции «обеспечивают безопасную транспортировку избирательной документации в территориальные избирательные комиссии» и будут нести службу до завершения подсчёта голосов.

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