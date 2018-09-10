В праздновании Дня города в Москве участвовали десять миллионов человек

Москва, , 00:14 — REGNUM В праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Москве за два дня приняли участие около 10 миллионов человек. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления МВД России.

Как уточняется, 8 сентября в праздновании приняли участие порядка пяти миллионов человек, 9 сентября — порядка 4,5 млн человек.

Отмечается, что безопасность мероприятий обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. «Серьёзных нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено», — говорится в сообщении.

Напомним, празднование 871-летия Москвы проходило 8 и 9 сентября. Многочисленные мероприятия были организованы в парках и на различных концертных площадках столицы.

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