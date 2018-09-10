Архангельск, , 00:09 — REGNUM За время голосования в избирком Архангельской области поступило три сообщения о нарушениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил зампредседателя областного избиркома Илья Дуберман.

Все сообщения были получены по телефону. Звонившие указывали на незаконную агитацию в сети. Информация передана в УМВД.

Напомним, явка на выборах в Архангельской области составила 27,03%. В настоящее время идет подсчет голосов. Первые данные об обработке бюллетеней будут известны после 00:30.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходили выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирали депутатов городской Думы. Кроме того, в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе прошли основные выборы депутатского корпуса, а в ряде районов — дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.