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В избирком Архангельской области поступило три сообщения о нарушениях

Общество

Данные проверяет полиция

Архангельск, 10 сентября 2018, 00:09 — REGNUM  За время голосования в избирком Архангельской области поступило три сообщения о нарушениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил зампредседателя областного избиркома Илья Дуберман.

Все сообщения были получены по телефону. Звонившие указывали на незаконную агитацию в сети. Информация передана в УМВД.

Напомним, явка на выборах в Архангельской области составила 27,03%. В настоящее время идет подсчет голосов. Первые данные об обработке бюллетеней будут известны после 00:30.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходили выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирали депутатов городской Думы. Кроме того, в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе прошли основные выборы депутатского корпуса, а в ряде районов — дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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