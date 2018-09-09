В Ненецкий избирком поступило только одно сообщение о нарушении

Нарьян-Мар, , 21:56 — REGNUM В Ненецком автономном округе по данным на 20:00 проголосовали 33,57% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружной избирательной комиссии.

Количество избирателей, включенных в списки для голосования, на территории региона составляет 33 740 человек.

По данным сотрудников избиркома, выборы проходят спокойно. К вечеру поступило одно сообщение о незаконном проведении агитации. В настоящее время идет проверка полученных сведений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в НАО проходят выборы в Собрание депутатов НАО, Архангельское областное Собрание депутатов, а также местные выборы в нескольких муниципальных образований.