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Более 27% избирателей Архангельской области пришли на участки

Общество

В Архангельске проголосовала четверть избирателей

Более 27% избирателей Архангельской области пришли на участки
Иллюстрация: Dvinanews.ru
Игорь Орлов

Архангельск, 9 сентября 2018, 21:35 — REGNUM  По состоянию на 20:00 явка составила 27,03% от числа избирателей, включенных в списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Активнее всего голосуют избиратели в округе, включающем в себя Пинежский, Лешуконский и Мезенский районы — 32,68% и округе, включающем в себя Коношский, Каргопольский и часть Плесецкого районов, там явка составила — 32,40%. В Архангельске явка составила 25,24%. Наименьшая активность избирателей зафиксирована в Северодвинске — там явка составила 21,40%.

Добавим, что в 2013 году итоговая явка на аналогичных выборах составляла 25,23%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходят выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирают депутатов городской Думы. Одновременно в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе пройдут основные выборы депутатского корпуса, в ряде районов проходят дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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