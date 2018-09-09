После потасовки Жириновский предложил свою кандидатуру на пост главы МВД

Москва, , 20:29 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил случившиеся на несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг посетил лидер ЛДПР, чтобы пообщаться с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления, после чего завязалась потасовка.

«Мы не против митингов, мы за свободу слова и свободу собраний, но против того, чтобы толпой управляли сумасшедшие, которые могут устроить столкновения», — отметил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что на Пушкинской в Москве раздавались откровенные призывы к революции и свержению действующей власти.

«В будущем я мог бы занять пост главы МВД, чтобы пресечь все попытки устроить опасные волнения», — заявил депутат Госдумы.

Согласно регламенту работы комиссии Госдумы по вопросам этики, обсуждаться инцидент может в случае обращения в комиссию.

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