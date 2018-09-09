Вьетнамские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде

Ханой, , 20:46 — REGNUM Четыре представителя вьетнамской команды, учащимися 12 класса, завоевали медали на 30-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходит в Японии.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», 30-я Международная олимпиада по информатике собрала 335 участников из 87 стран. 167 участников завоевали медали, среди которых 29 — золотые, 55 — серебряные, 83-бронзовые. Таким образом, лишь 49,85% участников добились успеха.

Представителям вьетнамской команды удалось завоевать одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали. Сборная Вьетнама стала 12-ой в общем командном зачете среди всех стран и 2-ой среди стран ЮВА (Юго-Восточная Азия).

Этот результат является большим успехом для команды Вьетнама. Кроме того, подобный результат является свидетельством высокого уровня образования и подготовки учащихся в Социалистической Республике Вьетнам.