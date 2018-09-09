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В ДНР пройдут военные учения с участием четырех тысяч военных

Общество

Военные учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения

Донецк, 9 сентября 2018, 19:33 — REGNUM  На полигонах Донецкой Народной Республики (ДНР) с 11 сентября текущего года начнутся плановые командно-штабные учения с участием более 4 тыс. человек. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«С 11 сентября на военных полигонах республики спланировано проведение командно-штабного учения на местности», — отметил Басурин.

По его словам, учения, в которых примут участие более 4 тыс. человек личного состава и более 300 единиц военной техники, будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ВСУ подготовили 12 тыс. человек для наступления на Донбасс на мариупольском направлении.

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Военные учения
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