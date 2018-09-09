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Явка в Архангельской области превысила уровень 2013 года

Общество

Более 23% избирателей пришли на участки к 18:00

Архангельск, 9 сентября 2018, 19:12 — REGNUM  В Архангельской области по данным на 18:00 явка составила 23,14% от числа избирателей, включенных в списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Для сравнения, в 2013 году на 18:00 часов дня явка на аналогичных выборах составляла 21,13%.

Напомним, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходят выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирают депутатов городской Думы. Одновременно в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе пройдут основные выборы депутатского корпуса, в ряде районов состоятся дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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