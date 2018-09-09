Индийцы становятся неприкасаемыми для получения работы

Нью-Дели, , 19:04 — REGNUM В Индии участились случаи фальсифицирования сертификатов, подтверждающих принадлежность к касте неприкасаемых, при поступлении на работу. Поддельный документ позволяет представителям обычных каст претендовать на рабочие места, зарезервированные для представителей так называемых зарегистрированных каст, или неприкасаемых.

Глава Национальной комиссии по делам зарегистрированных каст Рам Шанкар Катхериа заявил, что подобные правонарушения наиболее распространены в сфере высшего и начального школьного образования в штатах Уттар-Прадеш и Панджаб. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», в ближайшее время Национальная комиссия по делам зарегистрированных каст проведет ряд проверок с целью выявления нарушения законодательства при приеме на работу.

Проводимая правительством Индии политика позитивной дискриминации подразумевает резервирование определенной квоты рабочих мест, а также мест в различных образовательных учреждениях для лиц, принадлежащих к зарегистрированным кастам и племенам. Данная политика вызывает большое недовольство среди отдельных слоев населения Индии, в особенности представителей высших каст, требующих возврат к системе приема на работу и в университеты на основании заслуг претендента, а не его происхождения.