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В Москве празднуют День города: фоторепортаж

Общество

В 2018 году столица отмечает 871 год со дня основания

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В Москве празднуют День города: фоторепортаж
Кристина Уколова © ИА REGNUM
Оперные певцы на сцене у Храма Христа Спасителя

Москва, 9 сентября 2018, 19:27 — REGNUM  В Москве проходит празднование 871-летия столицы: в выходные 8−9 сентября десятки площадок на центральных улицах и окраинах города подготовили музыкальные и театральные программы для москвичей.

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Музыкальная сцена у Храма Христа Спасителя
Кристина Уколова © ИА REGNUM
Музыкальная сцена у Храма Христа Спасителя
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В парке Горького
Кристина Уколова © ИА REGNUM
В парке Горького

Одной из главных площадок для посещения является Храм Христа Спасителя, где в честь празднования Дня города представили концертную программу в исполнении симфонического оркестра. Также прозвучало отдельное выступление хоровых ансамблей.

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Дети играют в бассейне с шарами в парке Горького
Кристина Уколова © ИА REGNUM
Дети играют в бассейне с шарами в парке Горького
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Аниматоры в парке Зарядье
Кристина Уколова © ИА REGNUM
Аниматоры в парке Зарядье

На Цветном бульваре в рамках празднования Дня города прошёл фестиваль «Добрая Москва — 2018». Мероприятие, направленное на привлечение внимания к социально значимым проблемам, проводится в столице уже пятый год подряд. Традиционно в нём принимают участие крупные московские благотворительные фонды и общественные организации.

В парке Горького в выходные прошел музыкальный фестиваль и мероприятие в сфере цифрового искусства Makers faire. Праздничная программа 8 сентября завершилась одновременным запуском фейерверков с различных площадок Москвы.

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Фестиваль Maker Faire Moscow 2018 в парке Горького
Кристина Уколова © ИА REGNUM
Фестиваль Maker Faire Moscow 2018 в парке Горького
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Мастер-класс
Кристина Уколова © ИА REGNUM
Мастер-класс

Как сообщало ИА REGNUM, во время празднования Дня города Международный театральный фестиваль имени Чехова представит в Москве обширную уличную программу.

Читайте подробнее: Театры мира представят в Москве в День города грандиозную Уличную программу

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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