В Москве празднуют День города: фоторепортаж

Москва, , 19:27 — REGNUM В Москве проходит празднование 871-летия столицы: в выходные 8−9 сентября десятки площадок на центральных улицах и окраинах города подготовили музыкальные и театральные программы для москвичей.

Одной из главных площадок для посещения является Храм Христа Спасителя, где в честь празднования Дня города представили концертную программу в исполнении симфонического оркестра. Также прозвучало отдельное выступление хоровых ансамблей.

На Цветном бульваре в рамках празднования Дня города прошёл фестиваль «Добрая Москва — 2018». Мероприятие, направленное на привлечение внимания к социально значимым проблемам, проводится в столице уже пятый год подряд. Традиционно в нём принимают участие крупные московские благотворительные фонды и общественные организации.

В парке Горького в выходные прошел музыкальный фестиваль и мероприятие в сфере цифрового искусства Makers faire. Праздничная программа 8 сентября завершилась одновременным запуском фейерверков с различных площадок Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, во время празднования Дня города Международный театральный фестиваль имени Чехова представит в Москве обширную уличную программу.

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