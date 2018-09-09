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Жители Кокс-Базара в Бангладеш опасаются присутствия рохинджа

Общество

Местные жители Бангладеш сообщают, что беженцы рохинджа занимаются грабежом, перевозкой наркотиков и проституцией

Кокс-Базар, Бангладеш, 9 сентября 2018, 18:46 — REGNUM  Местные жители округа Кокс-Базар в Бангладеш опасаются присутствия мьянманских беженцев рохинджа. По сообщению бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», рост криминальной активности в округе связывают именно с присутствием беженцев. Считается, что неспособные найти легальный заработок рохинджа вынуждены заниматься грабежом, перевозкой наркотиков и проституцией.

Данные выводы были сделаны на основе опроса общественного мнения, проведенного исследовательской организацией «Xchange». Более 85% опрошенных заявили, что не чувствуют себя в безопасности из-за присутствия рохинджа. Местное население считает, что развертывание лагерей для беженцев привело не только к росту преступности, но и к падению культурного и морального уровня населения округа.

С 25 августа, когда началась военная операция в мьянманском штате Ракхаин, более 700 тысяч рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш из страха за свои жизни. Основную массу беженцев составляют женщины и дети, поселившиеся в лагерях округа Кокс-Базар.

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