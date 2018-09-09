Жители Кокс-Базара в Бангладеш опасаются присутствия рохинджа

Кокс-Базар, Бангладеш, , 18:46 — REGNUM Местные жители округа Кокс-Базар в Бангладеш опасаются присутствия мьянманских беженцев рохинджа. По сообщению бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», рост криминальной активности в округе связывают именно с присутствием беженцев. Считается, что неспособные найти легальный заработок рохинджа вынуждены заниматься грабежом, перевозкой наркотиков и проституцией.

Данные выводы были сделаны на основе опроса общественного мнения, проведенного исследовательской организацией «Xchange». Более 85% опрошенных заявили, что не чувствуют себя в безопасности из-за присутствия рохинджа. Местное население считает, что развертывание лагерей для беженцев привело не только к росту преступности, но и к падению культурного и морального уровня населения округа.

С 25 августа, когда началась военная операция в мьянманском штате Ракхаин, более 700 тысяч рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш из страха за свои жизни. Основную массу беженцев составляют женщины и дети, поселившиеся в лагерях округа Кокс-Базар.