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В Абхазии объявлен траур в связи с гибелью премьер-министра

Общество

8 сентября в Абхазии в результате ДТП погиб Геннадий Гагулия

Сухум, 9 сентября 2018, 18:29 — REGNUM  В Абхазии 12 сентября объявлен траур в связи с гибелью премьер-министра республики Геннадия Гагулия. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии.

«В связи с трагической гибелью … Гагулия распоряжением президента 12 сентября объявлено днем траура в Республике Абхазия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Абхазии в результате ДТП погиб Геннадий Гагулия. В машину премьер-министра республики врезался автомобиль ВАЗ-21 099, выехавший на встречную полосу.

Читайте также: По факту ДТП, в котором погиб премьер Абхазии, возбуждено уголовное дело

А также: В Абхазии сообщили, что смерть премьер-министра не связана с покушением

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