В Абхазии объявлен траур в связи с гибелью премьер-министра

Сухум, , 18:29 — REGNUM В Абхазии 12 сентября объявлен траур в связи с гибелью премьер-министра республики Геннадия Гагулия. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии.

«В связи с трагической гибелью … Гагулия распоряжением президента 12 сентября объявлено днем траура в Республике Абхазия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Абхазии в результате ДТП погиб Геннадий Гагулия. В машину премьер-министра республики врезался автомобиль ВАЗ-21 099, выехавший на встречную полосу.

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