Джонсон&Джонсон выплатит индийцам по 30 тыс долл за неисправные имплантаты

Нью-Дели, , 18:29 — REGNUM Ведущая мировая компания в сфере медицинского обеспечения «Джонсон и Джонсон» подчинилась постановлению генерального инспектора Индии по вопросам медикаментов и взяла обязательство выплатить индийским пациентам компенсации минимальным размером 30 тысяч долларов США за установку неисправных имплантатов бедерного сустава. По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», несмотря на согласие осуществить выплаты, компания выразила сомнения в отношении заключений, изложенных в отчете экспертной комиссии, и намерена провести собственный анализ медицинского оборудования. Также компания выразила желание принять участие в разработке критериев выдачи компенсаций. Генеральным инспектором Индии по вопросам медикаментов совместно с министерством здравоохранения была учреждена экспертная комиссия для определения точного размера компенсации для каждого отдельного пациента. В процессе примут участие также комиссии сформированные на уровне штатов.